《刀剑神域：彼岸游境》开场动画公开 7月10日发售

2020-07-05 12:24:35 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

《刀剑神域：彼岸游境》游戏即将开售，相信不少小伙伴都很期待这款游戏的上市吧，要知道游戏已经正式发布了开场动画视频，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

介绍：

近日，一款轻小说改编游戏《刀剑神域：彼岸游境》马上就要正式发售了，官方也终于发布了游戏的开场动画，其中的主题曲为ReoNa演唱的《Scar/let》。下面就来看看这段官方公开的开场动画吧。

《刀剑神域：彼岸游境》开场动画：

Steam商店：https://store.steampowered.com/app/1009290/_/

《刀剑神域：彼岸游境》的故事舞台设定于人工AI们居住的虚拟世界「Underworld」，整个冒险的舞台非常广阔，除了推进主线故事之外，玩家还可以享受各种田地工作。包括可以获取奖励的“请求任务”和“讨伐任务”，以及可以收集必要材料的“烹饪”、“钓鱼”以及隐藏的“宝藏”。

视频截图：