steam夏促推荐：《地铁：离乡》今日新史低89元

2020-07-05 12:22:05 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

今日，Steam特价促销活动已经开启了，活动游戏是《地铁：离乡》，相信很多小伙伴都不知道本次活动的具体情况，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

今天在Steam有一款末日开放世界游戏《地铁：离乡》开启特价促销，原价199元，现优惠价仅售89元，特价促销截止至7月7日。史诗级别的剧情，末日风的游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《地铁：离乡》是在2019年发售的一款游戏，深银出品的一款第一人称射击游戏，玩家将在这个末日风的俄罗斯废土上进行探索，并且想办法逃离这座废墟城市。

游戏名称：地铁：离乡/Metro Exodus

游戏原价：199元

游戏售价：89元

活动时间：7月10号结束

《地铁：离乡》优惠现售89元，原价199，新历史最低价。21086篇测评中85%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月10日。

网友评价：

画面质量开的非常高，全程拍照截图，音乐感觉制作组也十分上心，结尾以及通关后的bgm来回听了好几遍；故事也十分不错，列车休息期间陪老婆聊天，多听听npc之间日常聊天，比如针叶林关配上将喝茶聊天听他讲述自己的故事，和奥嘉聊天喝茶听她讲述老师的故事，这游戏如果当快餐类突突突的fps来玩话会错过很多

小编点评：

这才叫真正的末日生存游戏。某个矫情白左工作室学着点。

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