steam夏促推荐：《全面战争：三国》今日史低201元

2020-07-05 12:20:50 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

今日，Steam夏日特惠促销活动已经开启了，本次活动游戏是《全面战争：三国》，活动售价是201元，相信不少小伙伴都很好奇本次活动内容吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

今天在Steam有一款三国战争模拟游戏《全面战争：三国》开启夏日特惠促销，原价268元，现优惠价仅售201元，特价促销截止至7月7日。史诗级别的剧情，末日风的游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《全面战争：三国》首次在这一获奖无数的策略类游戏系列中重塑中国古代的烽火传奇。在扣人心弦的回合制战役中，可以建设国家，治国理政；在令人叹为观止的即时战斗中，则可以征战沙场，破军杀敌。

游戏名称：全面战争：三国/Total War: THREE KINGDOMS

游戏原价：268元

游戏售价：201元

活动时间：7月10号结束

《全面战争：三国》优惠现售201元，原价268，历史最低价。37686篇测评中84%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月10日。

网友评价：

好的游戏，不用解释太多。。。。。当光荣，高晓松老师都在给三国志手游版这种玩意背书时。我万念俱灰。还好，有一个全战三国。作为国内的游戏开发者，我从来不敢碰三国这个题材。公司要做，我就离职！！一群连孙权，马超字什么都搞不清的策划，一群三国演义电视剧都没看完的产品经理，在国内的游戏公司做三国。呵呵。这个一个悲剧的行业。我可以做三消，修仙，解密~~~~~我坚决不和那些恶心的策划做三国题材。

小编点评：

这一款全面战争的游戏特点很好，但是有一个缺点就是称帝以后旗帜不能变换，称帝的国号也不能自由选择。

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