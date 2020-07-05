6月steam喜加一大全 下载从未开始

2020-07-06 10:37:05 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

今天小编给大家带来了6月steam喜加一大全，如果玩家错过了这次喜加一，下次可能就要花钱来购买想要玩的游戏，游戏都是领取期限的，以下是整理了6月份的免费游戏预告。

本月推荐领取游戏：

变种基因

《变种基因》是一款2017年发售的游戏，游戏原价50元，是一款大逃杀类游戏。这是畅玩一系列每局只需要3分钟的超快速的大逃杀模式游戏，玩家只需要搜刮生存然后活到最后即可。

袋鼠KAO闯天关2

《袋鼠KAO闯天关2》是一款2019年发售的游戏，作为当时一款非常精良的游戏，现在重新上架到了Steam平台，原价11元，814条评论中有95%的好评率，好评如潮。

具体的活动地址都在下方，想要了解的小伙伴可以点击了解一下哦~

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