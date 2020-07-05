Epic喜加一！《HUE》免费领取地址

2020-07-06 10:46:20 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

Epic平台将会免费赠送一款解谜冒险类游戏《HUE》，原本还有一款《流放者柯南》，但是由于一些原因导致不能免费赠送，《HUE》免费领取时间为7月2日至7月9日。下面就和小编一起来看看《HUE》免费领取地址吧！

游戏介绍：

《Hue》是一款充满活力的鲜亮获奖解密冒险游戏，在游戏中，你可以改动背景颜色，让世界发生变化。

Epic领取地址：https://www.epicgames.com/store/zh-CN/free-games

领取方法：

经历过之前Epic的大作连发赠送，现在终于回归之前的正常游戏赠送。目前在Epic上领取《HUE》截止7月9日，下周免费赠送的游戏为三款，《杀戮空间2》《荒芜星球：高级版》和《逃脱者2》。

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