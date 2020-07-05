Epic喜加三！《杀戮空间2》《荒芜星球》《逃脱者2》免费领取地址

2020-07-06 10:43:46 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

由于预定要赠送的《流放者柯南》鸽了，所以Epic商城作为补偿额外赠送一款游戏，从7月9日开始可以免费领取《杀戮空间2》《荒芜星球：高级版》和《逃脱者2》。

游戏介绍：

《杀戮空间2》（Killing Floor 2）将会延续前作的血腥特效，并会更胜一筹。游戏还将保留前作中的击杀慢镜特效，得益于动作捕捉，本作中的击杀慢镜将会更加的真实和酷炫。

《荒芜星球》中主角扮演的宇航员经历了艰难的着陆后，寻找失踪的队友，但只发现了一个更深层的秘密：一座废弃的前苏联时代实验室。游戏的可探寻性强，游戏中也有很都有趣的地方等你来发现。

《脱逃者2(The Escapists 2)》是由Team17 Digital Ltd制作，Team17 Digital Ltd发行的一款沙盒越狱游戏，是独立神作《脱逃者》的最新续作。

Epic领取地址：https://www.epicgames.com/store/zh-CN/free-games

领取方法：

玩家需要登陆Epic商城，然后在7月9日晚上11点的时候可以免费领取这三款游戏《杀戮空间2》《荒芜星球：高级版》和《逃脱者2》，截止7月16日。之前鸽了的《流放者柯南》会以上架的形式登陆Epic商店。

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