育碧免费吃鸡游戏《超猎都市》正式公布 百人巷战射击游戏

2020-07-06 10:39:17 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

育碧公开了一款百人巷战吃鸡游戏《超猎都市（Hyper Scape）》，这款游戏将为免费游戏，所有玩家均可以在育碧Uplay上游玩这款游戏，目前正在发放测试码阶段。



据悉，《超猎都市》由育碧曾经开发过《彩虹六号》和《刺客信条》系列的育碧蒙特利尔工作室负责开发，游戏的质量得以保证。游戏的背景设定在2054年的遥远未来，多达100位竞争者降落至虚拟都市“新阿卡迪亚”，参与激动人心的快节奏比赛之中，争夺桂冠。

《超猎都市》是一款从头设计的全新游戏，是一种激烈的、垂直的以及快节奏的都市巷战体验。三人小队以及单人玩家能够深入这座充满未来感的虚拟都市“新阿卡迪亚”进行动态的激烈交火，在狭窄的街道、开阔的屋顶以及致命的室内快速穿梭。

游戏中还有独特的黑客技能，这个技能就像武器一样，随机掉落在新阿卡迪亚之中，玩家需要像捡起武器那样，捡起技能，然后就可以使用特殊的黑客能力。例如设置地雷，搜寻敌人，然后搭建高墙，隐形等等都是可以使用的。

游戏中还有升级机制，玩家的武器以及技能都可以通过融合来升级，变得更加强大。

演示视频：