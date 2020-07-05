魂类新作《致命躯壳》超长新演示 画面华丽战斗酷炫

2020-07-06 10:38:42 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

《致命躯壳》官方公开了这款游戏全新演示内容，这次的实机演示视频长达40分钟，很充分的展示了游戏中的技能以及各种战斗，下面和小编一起来看看这款实机演示吧。

超长演示：

《致命躯壳》是一款残酷刺激的深度动作类RPG游戏。在这个支离破碎的世界中，您的精神和适应能力都将受到严峻的挑战。您的敌人毫无怜悯之心，只有在生存的欲望中磨炼出的超强感知力、精准度和直觉。控制死去的勇士，搜寻虔诚信徒的秘密圣地，直面可怕的敌人。

《致命躯壳》将于2020年内发售，未来登陆PS4、Xbox One和PC(Epic限时独占)平台，游戏支持中文。

视频截图：