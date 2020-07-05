《纸片马里奥：折纸国王》官方公布新CM 将于7月17日发售

2020-07-06 10:37:59 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

任天堂香港官方公开了《纸片马里奥：折纸国王》的全新的CM，这次的两段CM均是中文版本的，主要介绍了游戏中的剧情故事，并且最后提到了本作将于7月17日登陆NS平台。



CM1 故事篇：

CM2 要变成折纸吗？篇：

奥利王的野心，逐渐迫近纸片世界……

《纸片马力欧》系列的最新作于Nintendo Switch粉墨登场！

马力欧收到了碧姬公主到祭典的招待。

可是在城堡等待着马力欧的却是被变成折纸的碧姬公主和折纸「奥利王」。

奥利王先把奇诺比奥等人折成纸片，宣言要把整个世界变成折纸，还把城堡连同碧姬公主送到远处的深山中并销声匿迹。

马力欧和奥利王的妹妹「奥莉维亚」一起在世界到处奔跑，有时会与纸片库巴军团合作，为了阻止奥利王的野心一同前往碧姬公主城堡。

可以在用纸做成的广阔地图上遇见许多机关和个性丰富的角色们。

和角色们交流的同时，一边找寻被变成折纸的奇诺比奥，一边使用新玩法「神祇之手」一边解谜一边进行游戏。

在「拼图×动作」的新系统中和袭击玛利欧的折纸兵战斗。敌人会从360度席卷而来，确实转动、排列、一鼓作气打倒敌人吧！