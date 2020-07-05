steam夏促推荐：《腐烂国度2》巨霸版史低促销79元

2020-07-06 10:28:31 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

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丧尸崛起，文明陷落。在这个动作策略模拟游戏中，您的一小队幸存者将不得不前往开放世界搜刮资源，并建立可以抵挡丧尸群攻击的基地。

游戏名称：腐烂国度2巨霸版/State of Decay 2: Juggernaut Edition

游戏原价：99元

游戏售价：79元

活动时间：7月10号结束

《腐烂国度2》优惠现售79元，原价99，历史最低价。10055篇测评中72%好评率，多半好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月10日。

网友评价：

尽管类型、玩法与各项系统造就了该系列极高的综合素质和耐玩性，但比起一代，游戏在各方面的进步提升太小，新鲜元素太少。玩过一代的人再玩这个会很快就腻。

小编点评：

末日生存游戏，第一次打有难度，后期也比较枯燥，但是我还是沉迷其中，捡垃圾养老游戏太喜欢了。

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