steam夏促推荐：《绝地求生》今日平史低49元

2020-07-06 10:27:04 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

《绝地求生》在Steam上进行夏季促销，原价98元，现优惠价仅售49元，特价促销截止至7月10日。喜欢的小伙伴快来看看这款游戏折扣详情吧。

绝地求生(PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS)是战术竞技类型的游戏，每一局游戏将有100名玩家参与，他们将被投放在绝地岛(battlegrounds)的上空，游戏开始跳伞时所有人都一无所有。

游戏名称：绝地求生/PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

游戏原价：98元

游戏售价：49元

活动时间：7月10号结束

《绝地求生》优惠现售49元，原价98，历史最低价。1247987篇测评中53%好评率，褒贬不一。支持简体中文，特惠活动截止至7月10日。

网友评价：

垃圾蓝洞，我的账号被人盗了去开挂，steam都显示异地登陆了但是蓝洞死不承认，就是说我的账号没有被异地登录，我他妈一个穷学生，当时好不容易攒齐98块钱，我舍得开挂吗？？？？傻逼蓝洞，再也不会买蓝洞的垃圾游戏。圈钱游戏公司

小编点评：

你还在捡枪，我已经在下一班飞机上了

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