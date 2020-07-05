steam夏促推荐：《只只大冒险》今日新史低42元

2020-07-06 10:14:16 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

《只只大冒险》正在Steam进行夏季促销特卖活动，原价58，现仅售42元，特价促销截止7月10日。喜欢这款游戏的小伙伴快来看看游戏的折扣详情吧！

《biped / 只只大冒险》是一个具有物理特性的合作冒险游戏。 游戏中，你和伙伴将扮演“阿古”和“茜拉”，两个双足外星机器人，并在地球上展开有趣又燃情的大冒险。

游戏名称：只只大冒险/Biped

游戏原价：58元

游戏售价：49元

活动时间：7月10号结束

《只只大冒险》优惠现售42元，原价58，新历史最低价。1460篇测评中92%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月10日。

网友评价：

wow！！!我也是有小姐姐和我玩的人了 就很莫名得瑟！感觉她超聪明的 看主播玩的时候很难的样子 和她玩就很轻松的通关了 才4个小时就过了耶 换句话说 这流程也太短了吧！！算是B站的游戏么 难道就不更新了么。。好玩是好玩的！

小编点评：

虽然操作简单，也有小电视彩蛋。不得不说关卡太少，虽然有进阶版，也不是很耐玩，定价贵了。

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