steam夏促推荐：《贪婪之秋》今日史低94元

今天，一款开放世界RPG游戏《贪婪之秋》正在Steam进行夏季促销特卖活动，原价158，现仅售94元，特价促销截止7月10日。一款原汁原味的CRPG游戏，下面就来看看这款游戏的折扣详情。
感受核心玩家的角色扮演体验，在一片充满魔力、财富、未解之谜和奇异生物的土地上，塑造一个崭新的世界，决定它的命运走向。使用外交艺术、谎言骗局和铁腕手段，成为这个充满活力的动态世界的一部分——影响它的演变进程，书写你的故事。
游戏名称：贪婪之秋/GreedFall
游戏原价：158元
游戏售价：94元
活动时间：7月10号结束
《贪婪之秋》优惠现售94元，原价158，历史最低价。7704篇测评中80%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月10日。
网友评价：
低成本小作坊RPG，玩起来体验还行，没啥踩雷的地方，画质也不错。个人比较喜欢这个剧情设定和美术风格，毕竟这种 17/18世纪巴洛克风格在市面上比较少见。还可以当成暖暖换装游戏（雾
一边耍剑一边开枪的设计很赞，什么叫国际苇名流剑圣啊（战术后仰）
小编点评：
尽管有奇怪的手感、漫长的跑路、一本道的剧情以及肉眼可见的贫穷细节，这部作品仍然维持了相当不错的水准。
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