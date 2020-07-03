steam夏促 《只只大冒险》史低仅售42元

《只只大冒险》是Steam的一款动作模拟策略游戏，但是现在正在进行夏季促销特卖活动，只要42元即可入手，那么下面就来看看这款游戏的折扣详情吧！
《biped / 只只大冒险》是一个具有物理特性的合作冒险游戏。 游戏中，你和伙伴将扮演“阿古”和“茜拉”，两个双足外星机器人，并在地球上展开有趣又燃情的大冒险。
游戏名称：只只大冒险/Biped
游戏原价：58元
游戏售价：49元
活动时间：7月10号结束
《只只大冒险》优惠现售42元，原价58，新历史最低价。1460篇测评中92%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月10日。
网友评价：
wow！！!我也是有小姐姐和我玩的人了 就很莫名得瑟！感觉她超聪明的 看主播玩的时候很难的样子 和她玩就很轻松的通关了 才4个小时就过了耶 换句话说 这流程也太短了吧！！算是B站的游戏么 难道就不更新了么。。好玩是好玩的！
小编点评：
虽然操作简单，也有小电视彩蛋。不得不说关卡太少，虽然有进阶版，也不是很耐玩，定价贵了。
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