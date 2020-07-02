Epic喜加一 《赛道狂飙》免费领取方式指南

2020-07-02 14:39:24 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

Epic上有不少刚发售的游戏都可以免费领取，其中育碧最近发布的一款《赛道狂飙》在Epic商城中开启了免费领取活动，那么这款游戏要怎么免费领取呢？下面小编就为大家分享《赛道狂飙》免费领取地址！一起来看看吧！

游戏介绍：

《赛道狂飙》系列游戏由育碧Nadeo工作室开发，本作为该系列的重启之作，不仅继承了该系列14年来始终保持的富有挑战性的玩法，全新物理机制及高清画质的加入更能让所有玩家都能在游戏的最佳表现下沉浸于竞速之中。

Epic领取地址：https://www.epicgames.com/store/zh-CN/product/trackmania/home

领取方法：

经历过之前Epic的大作连发赠送，现在终于回归之前的正常游戏赠送。玩家只需要登录Epic商店然后点击获取即可将游戏加入到自己的游戏库中，想要玩的时候即可立即下载游玩。

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