Steam喜加一！不义联盟：我们心中的神领取地址分享

2020-07-02 11:13:07 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

近期Steam上一款格斗动作游戏《不义联盟：我们心中的神（Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition）》开启免费领取的活动，但是很朵朋友都不知道在哪领取，那么下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《不义联盟：我们心中的神》终极版是 NetherRealm Studios 最新的大胆格斗游戏作品。本版本有 6 个新的角色，超过 30 种新的造型以及 60 种新的 S.T.A.R. 实验室任务。

steam领取地址：https://store.steampowered.com/app/242700/Injustice_Gods_Among_Us_Ultimate_Edition/

玩家进入steam商店页面后，登陆你的steam账号，然后点击添加至账户即可永久入库。然后在自己的游戏库中就能找到这款游戏了，想要玩的时候再下载即可。

注意：活动截止6月26日下午3点

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