Steam喜加一 Super inefficient golf免费领取地址分享

就在6月30日卡普空官方发布了一段有关后续更新内容的预告视频，其中展示了玩家狩猎煌黑龙的内容以及全新的活动祭典，包括特殊个体冻牙龙也在这次预告中登场，一起来看看吧。根据官方给出的消息，《怪物猎人：世界》冰原的下一弹免费更新将在7月9日进行，届时之前鸽了很久的煌黑龙将在这次的更新中正式登场，与之一同上

2020-07-02 | 0