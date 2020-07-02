《约会大作战：莲反乌托邦》确认9月24日登陆PS4 约会大作战：莲反乌托邦全新情报

2020-07-02 14:45:51 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

就在今天（6月30日），日本知名萌豚游戏厂商地雷社进行了直播活动，在这次直播中官方宣布《约会大作战》系列游戏的最新作《约会大作战：莲反乌托邦》的全新情报，公布了游戏的发售日期为9月24日，登陆PS4。

《约会大作战：莲反乌托邦》是《约会大作战》系列的第四部游戏化作品，前三部分别是《凛祢乌托邦》、《或守安装》、《凛绪轮回》。该作原计划于2019年夏季推出，后延期至2020年。

据宣传片内容显示，PS4《约会大作战：莲反乌托邦》共有三个版本，其中标准（实体）版售价7920日元（约人民币519.9元），限定版10120日元（约664.3元），数字下载版7040日元（约462.2元）。

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