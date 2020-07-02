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《Ninjala》开发者日志：未来将加入观众模式 Ninjala视频介绍

2020-07-02 14:47:05来源：91单机游戏编辑：二鲁粑粑

近日在任天堂Switch上非常火的一款免费多人对战《泡泡糖忍战（Ninjala）》官方公开了新的开发者日志，其中介绍了第二赛季和第三赛季中游戏预计加入的内容，很多朋友都非常好奇吧，那么下面就一起来看看吧。

《Ninjala》开发者日志：

据《Ninjala》开发团队介绍，官方在【第一赛季】的中期将带来动画剧集的第二弹作品，另外在【第二赛季】正式开启之前官方也将通过直播活动介绍更为详细的内容。目前单人故事 DLC“Van 的故事模式”已经推出，新角色的故事模式则将在第三赛季上线，同时官方也将公布更多有关【第三赛季】的更多信息。此外，一个神秘联动以及全新的“观众模式”也将在未来推出。

视频截图：

《Ninjala》开发者日志：未来将加入观众模式

《Ninjala》开发者日志：未来将加入观众模式

《Ninjala》开发者日志：未来将加入观众模式

《Ninjala》开发者日志：未来将加入观众模式

以上就是小编为大家带来的游戏资讯，更多精彩敬请关注91单机网!

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