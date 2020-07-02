Epic喜加二 《AER》和《怪奇物语3》免费领取方式详情分享

2020-07-02 14:37:39 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

Epic平台在本周将会免费赠送角色扮演游戏《AER》和《怪奇物语3》，那么这两款游戏要怎么免费领取呢？下面小编就为大家分享《AER》和《怪奇物语3》免费领取地址！一起来看看吧！

游戏介绍：

《AER：古老回忆》变成鸟儿飞向天空，去探索和体验充满漂浮空岛的多姿多彩的世界。在遗失的古代遗迹中冒险，在那里，每一步都会让你离世界尽头更近。

《怪奇物语3：游戏》是热剧《怪奇物语》第 3 季的官方伴侣游戏！体验原作中熟悉的事件，发掘前所未有的任务、人物互动和秘密！此冒险游戏将特色复古艺术风格和现代游戏机制相结合，为你带来有着独特全新风味的欢乐复古作品。

Epic领取地址：https://www.epicgames.com/store/zh-CN/free-games

领取方法：

经历过之前Epic的大作连发赠送，现在终于回归之前的正常游戏赠送。目前在Epic上领取《AER》和《怪奇物语3》截止7月2日，下周免费赠送的游戏为《流放者柯南》《Hue》。

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