steam夏促：《Raft》 Raft史低仅售47元

2020-07-02 14:33:35 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

今日steam夏日特惠促销是一款开放世界沙盒制造游戏《Raft》，现在仅售477元，多人联机非常有意思，下面就来和小编一起看下具体的折扣详情吧。



《Raft》是一款2018年发售的游戏，原价68元，目前仍然在抢先体验阶段。游戏中玩家可以和好友联机，出生在一个木筏上，要在这个在大海中漂泊的木筏上建造出一个堡垒。

游戏名称：Raft

游戏原价：68元

游戏售价：47元

活动时间：7月10号结束

《Raft》优惠现售47元，原价68，历史最低价。47343篇测评中89%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月10日。

网友评价：

某日，家中小憩，闲来无事打开steam看看往日的好友在干什么。忽然，我目光停留在raft上面，恍惚中思绪万千，就像回到了大学毕业的前一个月，和好友们一起探索岛屿大战鲨鱼。这个游戏可以说很好上手，是朋友聚会消磨时光的好游戏，我默默的打开修改器，随后打开了游戏将我们做的小船修缮一番，大约花了一个下午和晚上，加上了用不完的燃油，等待下一次更新的时候，老友相聚扬帆起航，到那时候大家还在吗？

小编点评：

挺好的，就是需要肝，而且大岛上的大鸟对与新手非常不友好。

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