《刀剑神域彼岸游境》新演示公开 将有诗乃角色展示

《刀剑神域：彼岸游境》上周预告的团长贝尔库利·辛赛西斯·万的演示视频，而演示完了团长之后，还额外公布了一张诗乃的截图，看来是在暗示下一次的预告是诗乃了。
《刀剑神域：彼岸游境》新视频：
诗乃人物事件截图：
《刀剑神域：彼岸游境》是以动画《刀剑神域》中登场的广大《Underworld》为舞台，玩家化身为主角桐人来进行冒险的RPG游戏。该作采用无接缝战斗系统，玩家可以灵活运用剑击、技能、神圣术、队伍连携来进行战斗，增添了动作要素的实时战斗模式。
我们活在同一个当下，以为能够永远相处在一起……桐人醒来的地方是一个完全未知的“虚拟世界”，但是，他心底却有种怀念的感觉。桐人在这个世界遇见了名为尤吉欧的少年。深藏在心底的年幼约定……为了实现那个约定，同时也为了不再度失去，他们将不断向前迈进……
《刀剑神域：彼岸游境》上周预告的团长贝尔库利·辛赛西斯·万的演示视频，而演示完了团长之后，还额外公布了一张诗乃的截图，看来是在暗示下一次的预告是诗乃了。《刀剑神域：彼岸游境》新视频：诗乃人物事件截图：《刀剑神域：彼岸游境》是以动画《刀剑神域》中登场的广大《Underworld》为舞台，玩家化身为主角
促销截止至7月10日《揍击派对》在Steam上进行夏日特惠促销，原价70元，现优惠价仅售35元，这款游戏在独特的迷你游戏合集中相互竞争，摧毁友谊，下面就来看一下这次折扣详情吧。《揍击派对》是一款支持4-8位玩家的在线和本地多人派对游戏。Pummel好友或AI可以在图板模式下使用各种各样荒唐爆笑的物品
截止至7月10日《森林》今天在Steam上进行夏日特惠促销，原价70元，现优惠价仅售35元，玩家扮演空难幸存者，你需要在一个神秘的森林中探索求生，下面就来看一下这次折扣详情吧。《森林》是一款恐怖动作生存游戏，游戏中玩家扮演空难幸存者，你需要在一个神秘的森林中探索求生，狩猎采集，搭建营地，还要提防森林
GOG又送福利了！作为CDPR旗下的游戏平台，GOG这次开启了《赛博朋克2077》额外物品包的免费领取获得，活动截止7月4日，这是一个数字周边合集包，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。在《赛博朋克2077额外物品包》中精选的新作品中，您会发现一些独特的艺术概念和独特风格的广告海报。先前发布
今天，一款射击动作游戏《毁灭战士：永恒》正在Steam进行特价促销活动，原价199，现仅售99元，特价促销截止至7月10日。不是吧阿sir，这才几个月就打对折了，下面就来看一下这款游戏的折扣详情地狱军团入侵了人世间，在恢弘的单人剧情模式中扮演毁灭战士，在各个次元歼灭恶魔，制止人类最终的毁灭。它们唯一
在前几天官方公开了《赛博朋克2077》的实机演示视频，而就在近日，油管主Parris也放出了这款游戏的全新实机演示，并且着重演示了游戏中任务以及战斗，非常的真实，赶紧来了解一下吧。实机演示：开发团队在《赛博朋克2077》项目开始时的目标，就是要超越《巫师3》，为此他们下了很大功夫。CDPR相信《赛博
就像是英伟达之前买显卡送游戏一样，AMD也搞了一个促销活动。根据外媒videocardz的报道，玩家如果在促销活动期间购买了AMD的锐龙处理器，将会在《刺客信条：英灵殿》发售后免费获赠游戏的兑换码，可以直接兑换游戏。此次参与活动的有6款处理器：锐龙93950X、锐龙93900XT、锐龙93900X、
我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款模拟策略类游戏《OnceUponaDeath》开启免费领取的活动，截止7月6日，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《BlockPuzzleINFINITE+》是一款独立策略游戏，游戏原价564元，是的，你没看错，这么一个独立的4399小游戏原价
近日，五十岚孝司的新作《赤痕：月之诅咒2》正式公布了游戏的发售日期，这款游戏将会登陆全平台发售，于7月10日登陆PC、PS4、Switch和X1平台。本作将为《赤痕：夜之仪式2》的开发做准备。《赤痕：月之诅咒2》宣传片：日前，五十岚孝司正式公布了《赤痕：月之诅咒2》，本作是2018年5月推出的2D横
今天在Steam有一款魂类动作游戏《只狼：影逝二度》进行夏日特惠促销，原价268元，现优惠价仅售174元，特价促销截止至7月20日。2019年TGA年度游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。《只狼：影逝二度》是一款2019年发售的游戏，是魂类创始人宫崎英高的得力之作，2019TGA年度游戏得主，犹豫就