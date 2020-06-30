《刀剑神域彼岸游境》新演示公开 将有诗乃角色展示

《刀剑神域：彼岸游境》上周预告的团长贝尔库利·辛赛西斯·万的演示视频，而演示完了团长之后，还额外公布了一张诗乃的截图，看来是在暗示下一次的预告是诗乃了。《刀剑神域：彼岸游境》新视频：诗乃人物事件截图：《刀剑神域：彼岸游境》是以动画《刀剑神域》中登场的广大《Underworld》为舞台，玩家化身为主角

2020-06-30 | 0