steam每日特惠：森林什么时候史低

2020-06-29 16:37:53 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

截止至7月10日《森林》今天在Steam上进行夏日特惠促销，原价70元，现优惠价仅售35元，玩家扮演空难幸存者，你需要在一个神秘的森林中探索求生，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《森林》是一款恐怖动作生存游戏，游戏中玩家扮演空难幸存者，你需要在一个神秘的森林中探索求生，狩猎采集，搭建营地，还要提防森林中神秘致命生物的袭击。

游戏名称：森林/The Forest

游戏原价：70元

游戏售价：35元

活动时间：7月10号结束

《森林》优惠现售35元，原价70，平历史最低价。159289篇测评中93%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月10日。

网友评价：

很久很久以前，和喜欢的人一起玩了很久。

不久之后就再也没玩过

记得飞机坠机的那个位置，一起慢慢建起了一个家和一堆奇奇怪怪的建筑，因为网不好，没有一起玩到结局

无意中又打开了游戏，新的存档，想要重新开始

结果坠机的位置

又是原来一起的那个地方

小编点评：

一个人玩比较恐怖，最好还是三个人以上玩，不要想着救儿子了，就当一个生存类游戏玩就行了

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