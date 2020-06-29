steam每日特惠：揍击派对什么时候史低

2020-06-29 16:38:55 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

促销截止至7月10日《揍击派对》在Steam上进行夏日特惠促销，原价70元，现优惠价仅售35元，这款游戏在独特的迷你游戏合集中相互竞争，摧毁友谊，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《揍击派对》是一款支持 4-8 位玩家的在线和本地多人派对游戏。Pummel 好友或 AI 可以在图板模式下使用各种各样荒唐爆笑的物品，在独特的迷你游戏合集中相互竞争，摧毁友谊。

游戏名称：揍击派对/Pummel Party

游戏原价：50元

游戏售价：33元

活动时间：7月10号结束

《揍击派对》优惠现售33元，原价50，平历史最低价。11812篇测评中91%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月10日。

网友评价：

挺有意思的，玩了以后朋友都和我绝交了，欠他们的钱都没机会还了

小编点评：

好友去质器，这款游戏能鉴别ta是否是你真正的朋友，我为什么要这么说，因为我已经没有朋友玩了。

91单机网每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本站。