AMD促销活动 买锐龙7/9处理器送《刺客信条：英灵殿》

2020-06-29 11:22:33 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

就像是英伟达之前买显卡送游戏一样，AMD也搞了一个促销活动。根据外媒videocardz的报道，玩家如果在促销活动期间购买了AMD的锐龙处理器，将会在《刺客信条：英灵殿》发售后免费获赠游戏的兑换码，可以直接兑换游戏。

此次参与活动的有6款处理器：锐龙9 3950X、锐龙9 3900XT、锐龙9 3900X、锐龙7 3800XT、锐龙7 3800X和锐龙7 3700X。由于锐龙9 3900XT和锐龙7 3800XT将于7月7日开售，所以此次促销活动或将于7月7日开始，但兑换方法详情等并未公布。

锐龙9 3900XT采用12核心24线程，二级缓存6MB，三级缓存64MB，基准频率3.8GHz，最高加速4.7GHz，热设计功耗105W，售价3899元。锐龙7 3800XT采用8核心16线程，二级缓存4MB，三级缓存32MB，基准频率3.9GHz，最高加速4.7GHz，热设计功耗105W，售价3049元。

《刺客信条：英灵殿》是《刺客信条》系列新作，讲述的是维京勇士艾沃尔从战斗和荣耀中崛起的故事。玩家将置身于英格兰黑暗时代景色秀丽、生机勃勃的开放世界，书写艾沃尔的传奇经历。在这部新作中，玩家必须善用游戏中的新玩法，包括劫掠，壮大定居民地、建立政权和影响力。