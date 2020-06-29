《赛博朋克2077》公开全新演示视频 极其真实的游戏环境

2020-06-29 11:22:50 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

在前几天官方公开了《赛博朋克2077》的实机演示视频，而就在近日，油管主Parris也放出了这款游戏的全新实机演示，并且着重演示了游戏中任务以及战斗，非常的真实，赶紧来了解一下吧。

实机演示：

开发团队在《赛博朋克2077》项目开始时的目标，就是要超越《巫师3》，为此他们下了很大功夫。CDPR相信《赛博朋克2077》潜力巨大，在游戏发售后，玩家们会喜欢上这款作品。

《赛博朋克2077》是一款开放世界动作冒险游戏，故事发生在夜之城。这是一座五光十色的大都会，权力更迭和身体改造是不变的主题。您扮演一名野心勃勃的雇佣兵V，正在追寻一种独一无二的植入体。只要得到它，就能掌握获得永生的关键。您可以自定义角色的义体、技能和玩法，探索包罗万象的城市。您做出的选择也将会对剧情和周遭的世界产生影响。

《赛博朋克2077》将于11月19日发售，登陆Xbox One、PS4和PC，还将登陆XSX和PS5。

视频截图：