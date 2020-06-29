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steam每日特惠：毁灭战士：永恒什么时候史低

2020-06-29 11:23:00来源：91单机游戏编辑：兔兔

今天，一款射击动作游戏《毁灭战士：永恒》正在Steam进行特价促销活动，原价199，现仅售99元，特价促销截止至7月10日。不是吧阿sir，这才几个月就打对折了，下面就来看一下这款游戏的折扣详情

steam每日特惠：《毁灭战士：永恒》今日新史低99元

地狱军团入侵了人世间，在恢弘的单人剧情模式中扮演毁灭战士，在各个次元歼灭恶魔，制止人类最终的毁灭。 它们唯一所惧怕的……就是你。

游戏名称：毁灭战士：永恒/DOOM Eternal

游戏原价：199元

游戏售价：99元

活动时间：7月10号结束

steam每日特惠：《毁灭战士：永恒》今日新史低99元

《毁灭战士：永恒》优惠现售99元，原价199，新历史最低价。56614篇测评中84%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月10日。

网友评价

别的游戏的评测：画面优秀，音乐好听，操作手感好，剧情耐人寻味

DOOM的评测：你瞅瞅你班恶魔像什么样子，看我把你们跟你们马一起杀了

小编点评

爽就完事了，跟前作一样精彩。新增的快速传送功能不要太舒服，完美满足收集爱好者。

91单机网每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本站。

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