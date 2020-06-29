微软喜加一！《Once Upon a Death》免费领取地址！

2020-06-29 11:21:47 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款模拟策略类游戏《Once Upon a Death》开启免费领取的活动，截止7月6日，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《Block Puzzle INFINITE+》是一款独立策略游戏，游戏原价564元，是的，你没看错，这么一个独立的4399小游戏原价就是要564元。这可能是今年白嫖游戏的最贵的一个了。

领取地址：https://www.microsoft.com/zh-cn/p/once-upon-a-death/9pnjvl738hr4?activetab=pivot:overviewtab

玩家进入页面登陆账号然后点击获取即可免费领取这款游戏，然后就可以在微软的游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候就可以下载直接游玩。免费领取活动截止7月6日。

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