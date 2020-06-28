《赤痕：月之诅咒2》7月10日正式发售 NS版售价15美元

2020-06-28 16:36:40 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

近日，五十岚孝司的新作《赤痕：月之诅咒2》正式公布了游戏的发售日期，这款游戏将会登陆全平台发售，于7月10日登陆PC、PS4、Switch和X1平台。本作将为《赤痕：夜之仪式2》的开发做准备。

《赤痕：月之诅咒 2》宣传片：

日前，五十岚孝司正式公布了《赤痕：月之诅咒 2》，本作是2018年5月推出的 2D 横版恶魔城类冒险游戏《赤痕：月之诅咒》的续作，新作依然由五十岚孝司负责，并讲述了全新的剧情，新作提供4个可玩角色（其中三个是新的），每个都有其独特的游戏方式、能力和完成游戏关卡的不同途径。

根据《赤痕：月之诅咒 2》eShop 商店页面的信息显示，本作允许最多两名玩家游玩，游戏大小为 82MB，想要预购的玩家可以点击下方链接入手。

eShop 美服商店页面：https://www.nintendo.com/games/detail/bloodstained-curse-of-the-moon-2-switch/

视频截图：