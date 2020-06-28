steam每日特惠：只狼：影逝二度什么时候史低

今天在Steam有一款魂类动作游戏《只狼：影逝二度》进行夏日特惠促销，原价268元，现优惠价仅售174元，特价促销截止至7月20日。2019年TGA年度游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。
《只狼：影逝二度》是一款2019年发售的游戏，是魂类创始人宫崎英高的得力之作，2019 TGA年度游戏得主，犹豫就会败北梗出处。
游戏名称：只狼：影逝二度/Sekiro: Shadows Die Twice
游戏原价：268元
游戏售价：174元
活动时间：7月10号结束
《只狼：影逝二度》优惠现售174元，原价268，平历史最低价。54768篇测评中94%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月10日。
网友评价：
当当当治
当危治
当当当治治
当治
当治治危死
回生治
当当治
死
小编点评：
非常容易上手，剧情里狼和义父和睦相处，父慈子孝，非常适合新手玩家
91单机网每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本站。
Steam本周半价促销活动已经开启，本周的半价游戏是解谜冒险游戏《萤火虫日记》，这是一款有趣的冒险解谜游戏。那么今天就跟着91手游网小编一起来看看吧！介绍今天在Steam有一款解谜冒险游戏《萤火虫日记》进行特价促销，原价22元，现优惠价仅售11元，特价促销截止至7月10日。日本一经典RPG冒险游戏，
《钢铁突击（SteelAssault）》是一款横版动作闯关手游。游戏即将上线，相信不少小伙伴都很期待吧。那么这款游戏具体什么时候出呢？下面请跟着91手游网小编一起来看看吧！介绍近日一家工作室Zenovia公开了他们的新作《钢铁突击（SteelAssault）》，这款游戏将是一款16位复古风格的横版动
《霓虹深渊》即将发售，官方已经正式发布了发售日期预告，那么这款游戏具体怎么样？这边91手游网小编给大家介绍下吧！介绍国产独立游戏《霓虹深渊》终于更新了游戏的发售日期，并且这款游戏的官方也发布了游戏的宣传片。根据官方页面显示，游戏将于2020年7月14日发售，登录PC、PS4、XboxOne、Swit
《这是我的战争》是一款生存冒险题材游戏。这款游戏即将发售上架，相信不少小伙伴都不知道这款游戏的具体情况吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！介绍波兰游戏开发商11Bit曾经推出过大师级别游戏《这是我的战争》的桌游版本，而近日，根据官方介绍，他们又将推出战略模拟游戏《冰汽时代》的桌游版本，这两款
《钢铁苍穹之下》游戏即将发售，相信不少小伙伴都很期待吧，那么游戏的设定以及剧情怎么样呢？别着急，下面请跟着91手游网小编一起来看看吧！介绍相信大家都听说过一款经典冒险游戏《钢铁苍穹之下》，而这款游戏的续作《超越钢铁苍穹》也终于有所眉目了，官方公开了这款游戏的设定以及剧情的预告片，并且本作将会于202
《TheWaylanders》已经正式上架Steam商店了，这是一款对战冒险闯关游戏。相信不少小伙伴都很好奇这款游戏具体怎么样？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！介绍根据Steam商店页面的最新消息，一款多人RPG游戏《TheWaylanders》已经上架到Steam商店页面，并且这款游戏是由
《尘埃5》是一款刺激的越野赛车游戏。游戏已经正式上线Steam了，那么游戏具体怎么样了？下面请跟着91手游网小编一起来看看吧！介绍近日Codemasters的开发团队为玩家带来了《尘埃5》的详细介绍，该作将带来最大胆的越野赛车体验。在该作中玩家可以在最具代表性的路线上冲锋向前。驾驶体验各式车辆，从拉
《宝可梦CafeMix》已经正式上架了，这是一款休闲模拟闯关游戏。相信很多玩家都很喜欢吧。下面就跟着91手游网小编一起来看看具体情况吧！介绍根据任天堂官方的最新消息，现在一款《宝可梦》系列的衍生休闲益智游戏《宝可梦CafeMix》目前已经正式上架eshop，并且玩家可以免费获取这款游戏，来经营自己的
《鬼哭之邦》中文版即将发售，这是一款轮回题材武侠游戏。相信很多小伙伴都很期待吧，别着急，那么就跟着91手游网小编一起来看看吧！介绍根据官方的消息，SE的一款ARPG游戏《鬼哭之邦》的中文版目前已经确定于发售时间为8月13日，并且官方还公开了游戏中主要角色的一些信息，下面就一起来看一下主角的演示视频吧
《螃蟹大战(FightCrab)》预告已经公布了，这是一款有趣的对战类游戏，相信不少小伙伴都很期待吧。那么就跟着91手游网小编来看看吧！就在今天（6月24日）《螃蟹大战(FightCrab)》的官方发布了游戏的最新一期预告片，其中展示了和房子一样大的螃蟹们在大街上钳持各种各样的武器进行对战的场景，一