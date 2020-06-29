GOG喜加一！《赛博朋克2077》额外物品包免费领取地址

2020-06-29 11:23:34 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

GOG又送福利了！作为CDPR旗下的游戏平台，GOG这次开启了《赛博朋克2077》额外物品包的免费领取获得，活动截止7月4日，这是一个数字周边合集包，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

在《赛博朋克2077额外物品包》中精选的新作品中，您会发现一些独特的艺术概念和独特风格的广告海报。先前发布的内容包括可打印的海报，数字版墙纸，帮派涂鸦和钢笔划艺术等具有叛逆风格的作品。另外，精美的赛博朋克2077宇宙特效与游戏中的武器蓝图也将让您眼睛为之一亮!

领取地址：https://www.gog.com/game/forgotten_realms_the_archives_collection_one

玩家进入上方链接，然后点击免费获取，即可将这个合集包添加到自己的库中，并且随时可以观看这些数字周边，提前感受一下赛博朋克2077的魅力。

领取截止时间为7月4日凌晨

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