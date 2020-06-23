steam每日特惠：萤火虫日记什么时候史低

2020-06-28 13:42:36 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

Steam本周半价促销活动已经开启，本周的半价游戏是解谜冒险游戏《萤火虫日记》，这是一款有趣的冒险解谜游戏。那么今天就跟着91手游网小编一起来看看吧！

介绍

今天在Steam有一款解谜冒险游戏《萤火虫日记》进行特价促销，原价22元，现优惠价仅售11元，特价促销截止至7月10日。日本一经典RPG冒险游戏，故事的结局让你想不到，下面就来看一下这次折扣详情吧。

一款完全通过鼠标进行通关的解谜游戏，游戏比较独特的一点是玩家操作的并不是主角Mion，而是与Mion形影不离的Lumen和Umbra。

游戏名称：萤火虫日记/htoL#NiQ: The Firefly Diary

游戏原价：22元

游戏售价：11元

活动时间：7月10号结束

《萤火虫日记》优惠现售11元，原价22，历史最低价。344篇测评中73%好评率，多半好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月10日。

网友评价：

通关了就来补一下感想，这游戏最大的难点不是解密而是游戏本身玩法设定上导致的操作延迟。由于萤火虫引导到mion酱反应有几秒钟的时间一不小心就会导致mion酱死于非命。一个地方反复死亡重来很容易神经衰弱，想全成就的请摆正心态来游戏，记忆碎片全收集可以开启隐藏关卡达到真·结局

小编点评：

由大公司制作的暗黑童话向游戏。普通结局让你致郁，真结局更加让你致郁的那种。真结局真是脑洞大开

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