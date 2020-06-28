16位复古横版动作新作《钢铁突击》年内登陆PC

2020-06-28 13:40:42 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

《钢铁突击（Steel Assault）》是一款横版动作闯关手游。游戏即将上线，相信不少小伙伴都很期待吧。那么这款游戏具体什么时候出呢？下面请跟着91手游网小编一起来看看吧！

介绍

近日一家工作室Zenovia公开了他们的新作《钢铁突击（Steel Assault）》，这款游戏将是一款16位复古风格的横版动作游戏，将于2020年内登陆Steam平台，下面就来看一下这款游戏的介绍吧。

游戏介绍：

在这个复古风格的动作横版闯关游戏中，玩家可以扮演抵抗军战士高桥太郎在后启示录风格的美国设定中，使用拳击、鞭子、拉索杀出一条血路。

关键特性：

快节奏的2D横版战斗-动态，流畅的横版闯关战斗，时髦的招式、和海量敌人/Boss战斗。

16位后启示录风格——一个美丽的、有血有肉的科幻世界，以细致的像素艺术风格进行渲染，辅以热烈的调频合成曲调。

独特的拉索行动-玩家可以利用经典的抓钩进行移动，提供奇思妙想的移动方式

经典结构-没有漫无目的的漫游，直线走廊，或按算法设计。充满手工制作的关卡动作。