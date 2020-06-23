国产独立游戏《霓虹深渊》新预告发布 7月14日发售

来源：91单机游戏 编辑：沐兮

国产独立游戏《霓虹深渊》终于更新了游戏的发售日期，并且这款游戏的官方也发布了游戏的宣传片。根据官方页面显示，游戏将于2020年7月14日发售，登录PC、PS4、Xbox One、Switch平台。

《霓虹深渊》宣传预告：

Steam商店：https://store.steampowered.com/app/788100/_/

《霓虹深渊》是一款强调道具叠加效果的横版地牢游戏。你可以根据喜好自由选择地牢的进化路线，你的每一次冒险都会拓展游戏的内容，你的每一次选择都会影响游戏的规则。身为神秘组织的一员，你将在霓虹闪耀的地下世界中探险，收集千奇百怪的道具，击败恶魔与众神，寻找地牢最深处的宝藏。

此外，腾讯NintendoSwitch官方已经宣布：《霓虹深渊》的NS国行版也将于2020年7月14日同步发售 。

视频截图：