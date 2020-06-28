《冰汽时代》将推出衍生桌游 2020年秋季开启众筹

2020-06-28 13:37:34 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

《这是我的战争》是一款生存冒险题材游戏。这款游戏即将发售上架，相信不少小伙伴都不知道这款游戏的具体情况吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

介绍

波兰游戏开发商11 Bit曾经推出过大师级别游戏《这是我的战争》的桌游版本，而近日，根据官方介绍，他们又将推出战略模拟游戏《冰汽时代》的桌游版本，这两款发人深省的游戏推出桌游能否带来同样的效果呢？

宣传片：

目前《冰汽时代》桌游的大体玩法和具体的发售时间尚未公开，据官方透露这款桌游将在2020年秋季于全球知名众筹平台 Kickstarter 上开启众筹。

《冰汽时代》是首款以社会生存为题材的游戏。作为世上最后一座城市的管理者，你必须对人民及里面的基础设施进行管理。你将会采取哪种决定来确保你的社会生存下去？当你被推到极限时，会采取什么策略？在此过程中，你将扮演什么角色？