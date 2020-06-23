《超越钢铁苍穹》剧情预告发布 2020年登录PC和主机

来源：91单机游戏 编辑：沐兮

相信大家都听说过一款经典冒险游戏《钢铁苍穹之下》，而这款游戏的续作《超越钢铁苍穹》也终于有所眉目了，官方公开了这款游戏的设定以及剧情的预告片，并且本作将会于2020年内发售。

《超越钢铁苍穹》剧情预告：

游戏介绍：

本作设定在一个AI掌管的怪诞、恐怖世界——Union City，将融入工作室标志性的幽默感，前作的设计师Charles Cecil和艺术总监Dave Gibbons也悉数回归，继续延续他们备受好评的1984艺术风格。

官方表示《超越钢铁苍穹》是一个野心巨大的冒险，在里面机智、幽默的即时玩法推动前卫叙事向前发展。其动态、有边界的沙盒世界，非常独特，会根据玩家的行为而进行回应。

此外游戏中的AI技术角色将有自己的意志和动机，他们的智慧反应将为谜题和障碍提供有趣的即时解决方案。

本作也有简单直观的控制。这些控制将允许出现复杂的情况，提供一个能同时吸引新手和经验丰富老玩家的游戏体验。

视频截图：

《超越钢铁苍穹》预计于2020年登陆PC、PS4、Xbox One平台。