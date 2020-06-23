《尘埃5》开发者介绍视频 支持本地四人分屏游玩

2020-06-28 13:28:46 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

《尘埃5》是一款刺激的越野赛车游戏。游戏已经正式上线Steam了，那么游戏具体怎么样了？下面请跟着91手游网小编一起来看看吧！

介绍

近日Codemasters 的开发团队为玩家带来了《尘埃5》的详细介绍，该作将带来最大胆的越野赛车体验。在该作中玩家可以在最具代表性的路线上冲锋向前。 驾驶体验各式车辆，从拉力赛精英座驾、强悍大卡，再到 GT 超跑，不胜枚举。

介绍视频：

根据官方的说法，本次的游戏除了将会拥有刺激的越野驾驶体验之外，游戏中还将包含历代最强的涂装编辑器和竞赛照片模式。

玩家将可以自定义自己的爱车，并在竞赛照片留下你奔驰在赛道上的勇姿。且游戏将支持最多12名玩家的多人连线，并将会有特别的目标模式。甚至就连离线模式都将支援经典的4人分割屏幕游玩。除此之外还将会有许多新的功能和模式，将会在游戏中一一等待玩家的发现。

《尘埃5》将于今年10月面向PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox X、Xbox One、PC和Stadia发售。目前该作Steam页面已上线：https://store.steampowered.com/app/1038250/DIRT_5/