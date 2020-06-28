魔性格斗游戏《螃蟹大战》预告 螃蟹手持激光剑打架

2020-06-28 13:14:28 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

《螃蟹大战(Fight Crab)》预告已经公布了，这是一款有趣的对战类游戏，相信不少小伙伴都很期待吧。那么就跟着91手游网小编来看看吧！

就在今天（6月24日）《螃蟹大战(Fight Crab)》的官方发布了游戏的最新一期预告片，其中展示了和房子一样大的螃蟹们在大街上钳持各种各样的武器进行对战的场景，一起来看看吧。

全新预告：

《螃蟹大战》是一款3D对战格斗游戏。玩家将能扮演各类张牙舞爪的甲壳类动物，包括螃蟹、龙虾等等。经过巨大化后在餐桌、楼宇之间大打出爪。除了徙手把对手翻倒，还能使用各种武器，例如剑，枪，链锤和喷射器等，并利用螃蟹技术(例如用钳子或在墙上横行奔跑)来竞争输赢。《螃蟹大战》的目标是给玩家带来一款无厘头的快乐混战，游戏支持中文。

《螃蟹大战》将于7月30日在Steam发售，8月20日在Switch发售。

视频截图：