91游戏
网站地图
单机游戏
飞行射击 赛车竞速 益智解谜 街机格斗 体育运动 恋爱经营 RPG冒险 动作冒险
单机资讯
游戏资讯 游戏攻略 游戏视频 软件教程 新作前瞻 业界新闻 游戏评测 八卦杂谈
安卓专区
安卓单机 安卓软件 热门游戏 热门软件
苹果专区
苹果单机 苹果网游 苹果软件 热门游戏 热门软件 最近更新
手游资讯
游戏资讯 游戏攻略 软件教程 精彩视频 壁纸美图
问答大全
手机问答 电脑问答 网游问答 手游问答 单机问答
工具软件
网络软件 系统工具 聊天软件 应用软件 多媒体类 图像软件 行业软件 编程开发 安全软件 驱动下载 游戏辅助 游戏补丁 手机软件
专辑大全
专题合集 游戏专辑 手游专题 苹果合集
游戏排行 | 加入收藏
91单机 > 游戏资讯 > 游戏资讯> > 正文

《宝可梦Cafe Mix》现已正式登陆NS平台 可以免费下载！

2020-06-28 13:21:49来源：91单机游戏编辑：二鲁粑粑

《宝可梦Cafe Mix》已经正式上架了，这是一款休闲模拟闯关游戏。相信很多玩家都很喜欢吧。下面就跟着91手游网小编一起来看看具体情况吧！

介绍

根据任天堂官方的最新消息，现在一款《宝可梦》系列的衍生休闲益智游戏《宝可梦Cafe Mix》目前已经正式上架eshop，并且玩家可以免费获取这款游戏，来经营自己的宝可梦咖啡馆。

《宝可梦Cafe Mix》现已正式登陆NS平台 可以免费下载！

《宝可梦 Cafe Mix》结合了宝可梦、咖啡店模拟经营养成和益智游戏要素，玩家可以和宝可梦们一起经营咖啡店，做出美味的餐点，扩建店铺并进行装饰就可以吸引到新的宝可梦！还能通过提高亲密度让招募宝可梦来店里帮忙，宝可梦也可以帮助玩家在游戏中过关

宣传片：

游戏截图：

《宝可梦Cafe Mix》现已正式登陆NS平台 可以免费下载！

《宝可梦Cafe Mix》现已正式登陆NS平台 可以免费下载！

精彩推荐

推荐阅读

《在地下城寻求邂逅是否搞错了什么：无限战斗》8月7日登陆PC

《在地下城寻求邂逅是否搞错了什么：无限战斗》8月7日登陆PC

根据Steam商店页面的最新消息，5pb开发的动画改编游戏《在地下城寻求邂逅是否搞错了什么：无限战斗》目前已经正式登陆Steam平台，将于2020年8月7日正式发售，支持简体中文，先前已经于PS4平台上架。《在地下城寻求邂逅是否搞错了什么：无限战斗》最新预告：Steam商店：https://stor

2020-06-23|0

steam每日特惠：灵魂能力6什么时候史低

steam每日特惠：灵魂能力6什么时候史低

今天在Steam有一款多人动作格斗游戏《灵魂能力6》进行特价促销，原价298元，现优惠价仅售74元，特价促销截止至6月26日。联动了多款知名作品的格斗游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。“由最强剑豪奏曲，光与暗的起点”SOULCALIBUR20周年的最新作品隆重登场！亲自体会武器格斗动作游戏巅峰的绚

2020-06-23|0

steam每日特惠：龙珠Z：卡卡罗特什么时候史低

steam每日特惠：龙珠Z：卡卡罗特什么时候史低

今天在Steam有一款漫改开放世界游戏《龙珠Z：卡卡罗特》进行周末促销，原价298元，现优惠价仅售178元，特价促销截止至6月26日。不确定是否在夏促会打出更低的折扣，下面就来看一下这次折扣详情吧。《龙珠Z：卡卡罗特》是在2020年发售的一款游戏，游戏是开放世界的漫画改编游戏，剧情非常还原原作漫画，

2020-06-23|0

经典系列《古惑狼4》试玩视频放出 外加TGA主持人采访

经典系列《古惑狼4》试玩视频放出 外加TGA主持人采访

就在昨天，官方公开了《古惑狼4》的演示视频，随后在TGA夏季游戏节上，主持人GeoffKeighley在对演示视频进行了加长，加入了额外的内容以及采访片段，展示了他对这款经典游戏续作的看法。本次的《古惑狼4》在游戏中加入了全新的设定，就是可以进行时空的穿越，而作为主角的古惑狼也获得了全新的能力。本作

2020-06-23|0

steam喜加一！《Mars or Die》免费领取地址！

steam喜加一！《Mars or Die》免费领取地址！

我可以不玩，但我不能没有，现在在外星人官网可以免费领取一款困难塔防游戏《MarsorDie》，玩家要注册账号之后绑定邮箱即可免费领取，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《MarsorDie》是一款火星塔防游戏，于2018年发售，原价70元。玩家在游戏中需要多线操作，并且游戏的难度非常高，稍

2020-06-23|0

steam喜加一！《Super inefficient golf》免费领取地址！

steam喜加一！《Super inefficient golf》免费领取地址！

我可以不玩，但我不能没有，现在在外星人官网可以免费领取一款体育休闲游戏《Superinefficientgolf》，玩家需要在外星人官网注册账号，然后绑定邮箱即可免费领取，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《酷逊高尔夫》是人类思维所能创造出的最最酷逊的一款游戏，酷逊无极限。丢下手中蠢到不行

2020-06-23|0

steam喜加一！《黎明杀机》DLC《寂静岭》免费领取地址！

steam喜加一！《黎明杀机》DLC《寂静岭》免费领取地址！

我可以不玩，但我不能没有，目前在外星人竞技场官网可以免费领取《黎明杀机》的新DLC《寂静岭》，玩家需要在外星人的官方签到五天就可以免费获得这款游戏的DLC，下面小编就为大家带来这款DLC的免费领取地址。寂静岭是《黎明杀机》的新章节。其中包含一名杀手处刑者、一名逃生者谢丽尔·梅森和一张地图。购买此额外

2020-06-23|0

steam喜加一！《黎明杀机》免费领取地址！

steam喜加一！《黎明杀机》免费领取地址！

我可以不玩，但我不能没有，现在一款非对称竞技恐怖游戏《黎明杀机》可以在外星人官网免费领取，玩家需要在外星人的官方签到五天就可以免费获得这款游戏，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《黎明杀机》游戏由其中一人扮演野蛮杀手，另外四人扮演逃生者。逃生者们将试图从野蛮杀手手中奋力逃脱，从而让自己免去

2020-06-23|0

《刀剑神域：彼岸游境》公开新视频 真女主亚丝娜登场

《刀剑神域：彼岸游境》公开新视频 真女主亚丝娜登场

就在近日，《刀剑神域：彼岸游境》的官方推特公布了这款游戏的最新消息，展示了在UnderWorld中系列真女主亚丝娜的介绍以及截图和演示视频，下面就来看看官方公开的全新展示内容吧。这次的演示视频中展示了与女主角亚丝娜有关的支线任务，玩家在这部《刀剑神域》的衍生游戏中将会操作主角桐人，这也是这个系列游戏

2020-06-22|0

steam喜加一！《不义联盟：我们心中的神》终极版免费领取地址！

steam喜加一！《不义联盟：我们心中的神》终极版免费领取地址！

我可以不玩，但我不能没有，现在在Steam上一款格斗动作游戏《不义联盟：我们心中的神（Injustice:GodsAmongUsUltimateEdition）》开启免费领取的活动，免费领取时间截止6月26日，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。>>Steam喜加一<<

2020-06-22|0

精彩推荐

48小时热评资讯

精华推荐

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏 | 投诉建议：ts@91danji.com

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 辽ICP备17020247号-4 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号