《宝可梦Cafe Mix》现已正式登陆NS平台 可以免费下载！

2020-06-28 13:21:49 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

《宝可梦Cafe Mix》已经正式上架了，这是一款休闲模拟闯关游戏。相信很多玩家都很喜欢吧。下面就跟着91手游网小编一起来看看具体情况吧！

介绍

根据任天堂官方的最新消息，现在一款《宝可梦》系列的衍生休闲益智游戏《宝可梦Cafe Mix》目前已经正式上架eshop，并且玩家可以免费获取这款游戏，来经营自己的宝可梦咖啡馆。

《宝可梦 Cafe Mix》结合了宝可梦、咖啡店模拟经营养成和益智游戏要素，玩家可以和宝可梦们一起经营咖啡店，做出美味的餐点，扩建店铺并进行装饰就可以吸引到新的宝可梦！还能通过提高亲密度让招募宝可梦来店里帮忙，宝可梦也可以帮助玩家在游戏中过关。

宣传片：

游戏截图：