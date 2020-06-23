steam每日特惠：泰坦陨落2什么时候史低

2020-06-28 13:11:18 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

Steam本周优惠活动已经开始，本周优惠游戏是第一人称射击游戏《泰坦陨落2》，这款游戏非常刺激，本周用户只需半价就可以到手了。下面就跟着91手游网小编来看看具体情况吧！

今天在Steam有一款大师级第一人称射击游戏《泰坦陨落2》进行特价促销，原价188元，现优惠价仅售62元，特价促销截止至7月10日。EA的FPS力作游戏之一，下面就来看一下这次折扣详情吧。

跃升起始包内含所有数字豪华版内容，让您快速升级和解锁物品，还有 R-201 卡宾枪的地下定制武器皮肤。

游戏名称：泰坦陨落2/Titanfall 2

游戏原价：188元

游戏售价：62元

活动时间：7月10号结束

《泰坦陨落2》优惠现售62元，原价188，新历史最低价。4054篇测评中95%好评率，好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至7月10日。

网友评价：

我很喜这款游戏。无论是它的美术设计还是战役关卡设计。单单就单人战役而言，对我来说哪怕是放到今天，它依然值300块的价格。如果你想体验一个拥有畅爽单人战役的FPS游戏，那么《泰坦陨落2》绝对是你的绝佳选择！

小编点评：

披着FPS外衣的跑酷游戏，毫不夸张的说拥有我玩过所有游戏里最好的关卡设计之一，不会过难，也不会过于简单

91单机网每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本站。