Xbox喜加一！《无间战神》免费领取地址！

无间战神在哪可以领取？《无间战神》是一款有趣的动作对战手游，相信不少小伙伴都不知道这款游戏的领取地址吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！
我可以不玩，但我不能没有，现在在Xbox上一款动作角色扮演游戏《无间战神（Too Human）》开启免费领取的活动，截止时间尚不明朗，欲嫖从速，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。
《无间战神》新颖的操作、ACT和RPG的完美结合以及多人在线模式的精良设计，都为本作奠定了很好的基础
领取地址：https://marketplace.xbox.com/en-US/product/Too-Human/66acd000-77fe-1000-9115-d8024d5307de
玩家进入页面然后登录自己的Xbox账号，点击buy game 然后即可免费获得这款游戏，值得一提下面的DLC也都是免费的，可以一起领了。
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