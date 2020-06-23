微软喜加一！《Block Puzzle INFINITE+》免费领取地址！

2020-06-28 11:22:46 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

《Block Puzzle INFINITE+》是一款最近非常火爆的休闲益智闯关游戏。那么《Block Puzzle INFINITE+》在哪可以免费领取呢？相信不少小伙伴都不知道吧，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款益智趣味解谜游戏《Block Puzzle INFINITE+》开启免费领取的活动，截止6月25日，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《Block Puzzle INFINITE+》是一款益智解谜游戏，游戏原价71元，玩家可以在很多小关卡中锻炼自己的大脑，并且也能达到放松的效果。游戏就是一个方块拼图，但是变化非常多，值得一领。

领取地址：https://www.microsoft.com/zh-cn/p/block-puzzle-infinite/9n1hxtcnphd7?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab

玩家进入页面登陆账号然后点击获取即可免费领取这款游戏，然后就可以在微软的游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候就可以下载直接游玩。免费领取活动截止6月25日。

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。