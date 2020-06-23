五十岚孝司新作《血污：月之诅咒2》正式公开 开胃前菜来了！

2020-06-28 11:20:44 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

血污：月之诅咒2游戏已经正式公布了，这是一款有趣的像素风动作游戏。相信不少小伙伴都很期待这款游戏的上线吧。那么今天91手游网来看看具体情况吧！

近日，Inti Creates工作室在最近的Game+ Expo活动中公开了《血污：月之诅咒2》的消息，这款游戏将要正式登陆各大平台，按照惯例，8bit的风格将会成为《血污：夜之仪式2》的开胃前菜。

根据官方公开的消息，本作将会将会登陆PS4/Xbox One/Switch/PC（Steam）各大平台，不过发售日并没有公开。

《血污：月之诅咒2》从官方公开的角色情报来看，本作应该是《血污：月之诅咒》的前传，官方公开的4位可操作角色中，有角色在一代游戏中已经死去，这应该讲的是一代之前的故事了。

本作的画风依然是8bit的像素风，继承了一代那个恶魔城的味儿。而根据之前一代的惯例，在这款像素小游戏登场之后，再过一段时间就会有《血污：夜之仪式2》了。这款只是一个过渡性质的游戏，真要恶魔城还得看夜之仪式。

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