steam每日特惠：死亡细胞什么时候史低

2020-06-28 11:18:22 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

Steam本周优惠活动已经开始，本周优惠游戏是rogue恶魔城类游戏《死亡细胞》，这是一款像素风动作游戏，本周只需半价就可以到手了。下面就跟着91手游网小编来看看具体情况吧！

今天在Steam有一款rogue恶魔城类游戏《死亡细胞》进行疯狂周三特价促销，原价80元，现优惠价仅售48元。经典rogue恶魔城游戏，特惠活动截止6月26日，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《死亡细胞》是一款将Roguelite与银河战士恶魔城类特点融为一炉的2D平台动作游戏。游戏中并无检查点，玩家将体验魂味战斗，一路挑战诸多守卫，在杀戮与死亡的反复轮回中探索一座房间不断变化的巨大城堡。

游戏名称：死亡细胞/Dead Cells

游戏原价：80元

游戏售价：48元

活动时间：6月26号结束

《死亡细胞》优惠现售48元，原价80，历史最低价。44452篇测评中96%好评率，好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止6月26日。

网友评价：

动作双子肯定研究了超久2D游戏的动作反馈和打击感才能这么自信，且自负。恶魔城元素与魂味动作元素的结合有创新且足够酷炫。然而其独有的一股腻味劲儿无法使大众认可。

小编点评：

刚开始：都2200年了还有人玩2D像素游戏？呵呵，大人，时代变了。现在：我踏马肝爆！

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