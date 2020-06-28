steam每日特惠：血污：月之诅咒什么时候史低

2020-06-28 11:16:26 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

Steam本周优惠活动已经开启了，本周的半价游戏是《血污：月之诅咒》，相信很多小伙伴都很期待吧。那么下面就跟着91手游网小编一起来看看吧！

今天在Steam有一款银河战士恶魔城类游戏《血污：月之诅咒》进行特价促销，原价37元，现优惠价仅售18元。《血污：夜之仪式》的系列前作，恶魔城精神续作，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《血污：月之诅咒》是当初《血污：夜之仪式》在众筹期时提到的8bit游戏。游戏和早期的《恶魔城》风格相似，在游戏中可供玩家使用的角色总共有4名，每名角色都拥有不同的攻击方式。某些内容也只有特定角色能够探索。

游戏名称：血污：月之诅咒/Bloodstained: Curse of the Moon

游戏原价：37元

游戏售价：18元

《血污：月之诅咒》优惠现售18元，原价37，历史最低价。2013篇测评中94%好评率，特别好评。不支持简体中文。

网友评价：

哇，既然你都决定买这个游戏了，恶魔城老粉还用得着说别的吗？除了好评你真的还想给别的吗？熟悉的配方熟悉的味道，从音乐到手感都是。满分就对了。

小编点评：

听说月亮底下冒出个城堡，那我觉得有必要叫我的拆迁队过去一趟。

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