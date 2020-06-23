steam每日特惠：脑叶公司什么时候史低

2020-06-28 10:31:23 来源：91单机游戏 编辑：十一

Steam本周优惠活动已经开始，本周优惠游戏是模拟管理类游戏《脑叶公司》，这款游戏非常有趣，本周只需半价就可以到手了。下面就跟着91手游网小编来看看具体情况吧！

今天，一款模拟管理类游戏《脑叶公司》正在Steam进行一周特惠活动，原价80，现仅售40元，特价促销截止至5月12日。你今天又白干啦，下面就来看看这《脑叶公司》的折扣详情。

《脑叶公司》是一款管理怪物的模拟游戏。游戏的灵感来源于那些在小说，游戏和电影中登场的怪物们，例如《SCP基金会》，《林中小屋》，《第十三号仓库》等等。一场灾难将导致另一场灾难，最终一切都会被引向混乱。请您试着管理，并生存下去。

游戏名称：脑叶公司/Lobotomy Corporation | Monster Management Simulation

游戏原价：80元

游戏售价：40元

活动时间：5月12号结束

《脑叶公司》优惠现售40元，原价80，新历史最低价。6461篇测评中92%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至5月12日。

网友评价：

高难度向多周目经营游戏，拥有很高的配乐和剧情表现，建议配合wiki并做好多周目准备的玩家来玩。对于喜欢这类题材的玩家来说很推荐，对于不喜欢这类游戏的玩家不太推荐......原因和黑魂类似。难以置信的是，这是这家公司的第一作，当题材更加宽广而且越发有改进的时候，会很有游玩价值。

小编点评：

我挑开了未来的面纱，却只看见了湮灭，广播在黑暗中低声细语了一切：“你今天又白干啦。”

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