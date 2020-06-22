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steam喜加一！《黎明杀机》免费领取地址！

2020-06-23 14:37:08来源：91单机游戏编辑：十一

我可以不玩，但我不能没有，现在一款非对称竞技恐怖游戏《黎明杀机》可以在外星人官网免费领取，玩家需要在外星人的官方签到五天就可以免费获得这款游戏，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

steam喜加一！《黎明杀机》免费领取地址！

《黎明杀机》游戏由其中一人扮演野蛮杀手，另外四人扮演逃生者。逃生者们将试图从野蛮杀手手中奋力逃脱，从而让自己免去被残忍杀害的危险。

领取地址：https://na.alienwarearena.com/

首先玩家需要登陆外星人的官网，然后进行注册账号。先用Steam注册，然后用谷歌账号绑定。需要魔法

然后在外星人官网中找到一个《黎明杀机》图标的活动点进去，就可以进入签到页面了。签到满5天就可以免费领取《黎明杀机》的Steam激活码。

注意：需要魔法！

QQ图片20200621091926.png

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。

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