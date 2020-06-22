steam喜加一！《Mars or Die》免费领取地址！

2020-06-23 14:38:51 来源：91单机游戏 编辑：十一

我可以不玩，但我不能没有，现在在外星人官网可以免费领取一款困难塔防游戏《Mars or Die》，玩家要注册账号之后绑定邮箱即可免费领取，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《Mars or Die》是一款火星塔防游戏，于2018年发售，原价70元。玩家在游戏中需要多线操作，并且游戏的难度非常高，稍有不慎就会失败，并且游戏不能保存，失败会重新开始。

领取地址：https://na.alienwarearena.com/?~ck=mn

首先玩家需要登陆外星人的官网，然后进行注册账号。然后绑定一个邮箱即可，建议使用谷歌邮箱。这一步需要魔法，而且需要北美地区。

然后绑定完成之后就会升级到2级，就可以免费领取这款游戏了。

顺带一提，游戏支持中文。

注意：需要魔法，仅限北美地区参加！

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