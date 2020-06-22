经典系列《古惑狼4》试玩视频放出 外加TGA主持人采访

2020-06-23 14:40:16 来源：91单机游戏 编辑：十一

就在昨天，官方公开了《古惑狼4》的演示视频，随后在TGA夏季游戏节上，主持人Geoff Keighley在对演示视频进行了加长，加入了额外的内容以及采访片段，展示了他对这款经典游戏续作的看法。

本次的《古惑狼4》在游戏中加入了全新的设定，就是可以进行时空的穿越，而作为主角的古惑狼也获得了全新的能力。本作由Toys for Bob负责开发，他们表示希望可以将本作打造成一个和顽皮狗时代的三部曲相同水平的游戏。

游戏设定在主角古惑狼在岛屿中发现了一个量子面具Lani-Loli，并且随之身边就出现了时空裂隙。而古惑狼一行人则需要带着这个面具前往时空裂隙中寻找问题的根源，并且找出幕后黑手打败他，让时空恢复正常。

《古惑狼4》将于2020年10月2日正式发售，游戏将会登陆PS4和Xbox平台。