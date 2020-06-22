steam每日特惠：灵魂能力6什么时候史低

2020-06-23 14:42:26 来源：91单机游戏 编辑：十一

今天在Steam有一款多人动作格斗游戏《灵魂能力6》进行特价促销，原价298元，现优惠价仅售74元，特价促销截止至6月26日。联动了多款知名作品的格斗游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。

“由最强剑豪奏曲，光与暗的起点” SOULCALIBUR20周年的最新作品隆重登场！ 亲自体会武器格斗动作游戏巅峰的绚丽画质呈现的全新刀剑交锋故事！

游戏名称：灵魂能力6/SOULCALIBUR VI

游戏原价：298元

游戏售价：74元

活动时间：6月26号结束

《灵魂能力6》优惠现售74元，原价298，历史最低价。4301篇测评中80%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至6月26日。

网友评价：

我是一个忠实的键盘格斗玩家，小时候没零花钱，基本玩不到摇杆，只会用键盘，手柄也没怎么摸过，只能习惯sony的手柄。玩了几个小时，游戏体验极差。这游戏完全没有考虑不知道X Y A B是什么键的玩家的感受，我是不是得对照着两张表来了解游戏内容？

小编点评：

总体来说还是比较不错的游戏。打击的动作还是比较生动的，但是技能衔接的时候会有一点生硬。

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