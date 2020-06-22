steam每日特惠：灵魂能力6什么时候史低

今天在Steam有一款多人动作格斗游戏《灵魂能力6》进行特价促销，原价298元，现优惠价仅售74元，特价促销截止至6月26日。联动了多款知名作品的格斗游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。
“由最强剑豪奏曲，光与暗的起点” SOULCALIBUR20周年的最新作品隆重登场！ 亲自体会武器格斗动作游戏巅峰的绚丽画质呈现的全新刀剑交锋故事！
游戏名称：灵魂能力6/SOULCALIBUR VI
游戏原价：298元
游戏售价：74元
活动时间：6月26号结束
《灵魂能力6》优惠现售74元，原价298，历史最低价。4301篇测评中80%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至6月26日。
网友评价：
我是一个忠实的键盘格斗玩家，小时候没零花钱，基本玩不到摇杆，只会用键盘，手柄也没怎么摸过，只能习惯sony的手柄。玩了几个小时，游戏体验极差。这游戏完全没有考虑不知道X Y A B是什么键的玩家的感受，我是不是得对照着两张表来了解游戏内容？
小编点评：
总体来说还是比较不错的游戏。打击的动作还是比较生动的，但是技能衔接的时候会有一点生硬。
91单机网每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本站。
就在近日，《刀剑神域：彼岸游境》的官方推特公布了这款游戏的最新消息，展示了在UnderWorld中系列真女主亚丝娜的介绍以及截图和演示视频，下面就来看看官方公开的全新展示内容吧。这次的演示视频中展示了与女主角亚丝娜有关的支线任务，玩家在这部《刀剑神域》的衍生游戏中将会操作主角桐人，这也是这个系列游戏
我可以不玩，但我不能没有，现在在Steam上一款格斗动作游戏《不义联盟：我们心中的神（Injustice:GodsAmongUsUltimateEdition）》开启免费领取的活动，免费领取时间截止6月26日，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。>>Steam喜加一<<
今天，一款日系角色扮演游戏《刀剑神域：夺命凶弹》正在Steam进行周末特惠促销活动，原价158，现仅售39元，特价促销截止6月26日。现在史低后，可能夏促就不打折了，下面就来看看这款游戏的折扣详情。SAO游戏最新作品是「您」化身为主角的TPSRPG。在枪械与钢铁的世界──《GunGaleOnline
今天在Steam有一款二次元类魂游戏《噬血代码》开启特价促销，原价268元，现优惠价仅售160元，特价促销截止至6月26日。这次折扣结束后不确定夏促是否会给出新史低，下面就来看一下这次折扣详情吧。《噬血代码》是一款2019年发售的游戏，游戏设定为时间在近未来，因为“审判荆棘”的出现，世界步向毁灭，名
近日，一款日本网友自制的恐怖3D游戏《ぴえん》正式开放免费下载，游戏的流程很短，只有15-30分钟，但是作者却希望玩家能够坚持玩下去，称可能会有一些惊喜。不过从放出的预告来看，这款游戏还是挺沙雕的。游戏预告下载地址：https://kusoi.site/pien-game01/游戏名为《ぴえん》，意
卡车人生是一款目前比较热门的游戏，游戏新增了福建地图是很多玩家都很期待的，游戏还为玩家带来了首款授权车辆现代创虎，那么各位小伙伴们知道福建地图怎么样吗？接下来91小编和大家一起分享一下福建地图概况介绍。《卡车人生》在经历了一个备受争议的首发之后并没有选择放弃，通过积极与玩家沟通和高频次的更新逐步赢回
这是我的战争是一款波兰推荐的课外读物游戏，这款游戏能够让玩家在游戏中阅读到课外书了解到更多的内容，游戏人物场景都是很精致的带完玩家身临其境的感受，那么各位小伙伴们知道这是我的战争怎么免费领取吗？接下来91小编和大家一起分享一下免费领取条件一览。据国外媒体报道，波兰总理马特乌斯·莫拉维克(Mateus
底特律变人是一款很多玩家都在关注的游戏，这款游戏无论是剧情还是玩法都是不错的，人物画面都是非常精致的，那么各位小伙伴们知道底特律变人好玩吗？接下来91小编和大家一起分享一下游戏内容画面评测一览。Steam商店地址：点击此处在《底特律：变人》中，人类和机器人的命运都将掌握在您的手中，您将走进一个不远的
今天在Steam有一款爷爷的游戏《骑马与砍杀2》开启特价促销，原价248元，现优惠价仅售198元，特价促销截止至6月26日。经典开放世界战争策略游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。号角震天，群鸦蔽日。卡拉德帝国因内乱而陷入三分之境。新的王国正在悄然崛起。佩好长剑，缚紧盔甲，招兵买马，在卡拉迪亚大陆的
Epic平台在本周将会免费赠送一款角色扮演游戏《Pathway》，我可以不玩，但我不能没有，免费领取时间为6月19日至6月25日。下面小编就为大家分享《Pathway》免费领取地址！游戏介绍：《Pathway》是一款回合制策略游戏，让玩家沉浸在20世纪早期的通俗冒险故事背景中，体验易上手、快节奏，且